Страна по-прежнему выступает против отказа от российских энергоносителей.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым предложенный Европейской комиссией план по отказу от импорта газа из России к 2027 году, подчеркнув, что такой шаг обойдётся Будапешту дополнительными расходами на сумму 1,5 миллиарда евро ежегодно.

Венгерский министр подчеркнул, что инициатива Брюсселя противоречит Версальскому договору, предоставляющему каждой стране право решать, какие энергоносители использовать и откуда их импортировать. По его мнению, руководство Европейского союза хочет заставить венгерский народ заплатить большую цену за бессмысленную поддержку Украины.

Сийярто также в очередной раз раскритиковал ускорение процедуры вступления Украины в Европейский союз, приведя аналогичный аргумент: ускоренное членство страны обойдётся Европейскому союзу в огромную сумму.

Что касается европейского плана по отказу от российского газа, Петер Сийярто рассчитывает, что Венгрия и Словакия задействует коллективные усилия для выражения своей позиции против инициативы Европейской комиссии.