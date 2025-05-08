Окончательную позицию Варшавы обозначил премьер-министр Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с немецким коллегой Фридрихом Мерцем заявил, что Варшава больше не будет требовать от Германии выплат за ущерб, нанесённый польскому государству во время Второй мировой войны.

При этом он напомнил, что уже выплаченные Берлином репарации пришлись на период правления коммунистов в Польше. Он подчеркнул, что условия, на которые согласилось коммунистическое правительство, не покрыли причинённый Польше ущерб по итогам Второй мировой войны. Политик добавил, что он, как историк, может часами рассказывать о реальном ущербе.

Тем не менее, Туск окончательно обозначил позицию Варшавы: польское правительство не будет просить Германию выплачивать какие-либо репарации. Он назвал данный вопрос поводом для обдумывания всеми сторонами, указав на необходимость выстраивания Польшей и Германией своего безопасного будущего.

«Придёт ли когда-то время на настоящие компенсации - увидим», - заключил Дональд Туск.

Стоит напомнить, что правительство Матеуша Моравецкого (2017 - 2023) неоднократно требовало от Германии неподъёмных репараций общей суммой около 1,3 триллионов долларов. Помимо этого, тогдашние польские власти говорили о необходимости репараций со стороны России из-за участия Советского Союза в Пакте Молотова-Риббентропа. В Варшаве считали, что если Берлин согласится выплатить репарации, аналогично может поступить и Москва. Обе страны отказали Польше.