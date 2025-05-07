Вашингтон интересуется, какие настроения на острове относительно сближения с США, а также есть ли сторонники такого сближения.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки на фоне возросшего у администрации Дональда Трампа интереса к Гренландии активизировали сбор разведывательных данных об острове, привлекая к этому американские разведслужбы.

По данным издания, на прошлой неделе директор Национальной разведки Тулси Габбард разослала руководителям американских спецслужб (ЦРУ, АНБ и другие) директиву, в которой поручила изучить настроения в Гренландии относительно обретения островом независимости и добычи полезных ископаемых американскими компаниями. Помимо этого, спецслужбы должны узнать о наличии на острове сторонников сближения с Соединёнными Штатами Америки.

The Wall Street Journal подчёркивают, что директива стала одним из первых шагов Вашингтона по реализации планов Дональда Трампа по установлению американского контроля над Гренландией. Авторы издания убеждены, что такие действия в очередной раз указывают на серьёзность намерений американского президента относительно острова.

В материале издания приводятся слова представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Джеймса Хьюитт, который указал на обеспокоенность Дональда Трампа из-за ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Тулси Габбард раскритиковала материал The Wall Street Journal из-за «подрыва безопасности».