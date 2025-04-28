Об этом сообщает издание Reuters, получившее соответствующую информацию от Госдепа США.

На фоне эскалации ситуации между Индией и Пакистан издание Reuters получило от представителя Государственного департамента электронное письмо, в котором он сообщает, что Соединённые Штаты Америки поддерживают связь с обеими странами на разных уровнях, а также призывают все стороны содействовать урегулированию конфликта.

В Госдепе подчёркивают, что поддерживают Индию и осуждают террористический акт в Пахалгаме (22 апреля 2025 года, 26 туристов были расстреляны террористами). Как известно, в Нью-Дели считают пакистанские власти причастными к организации теракта.

Reuters приводят слова аналитика по Южной Азии Майкла Кугельмана, который акцентирует внимание на том, что Индия является большим партнёром для Вашингтона, чем Пакистан, а это, в свою очередь, может сдержать Исламабад от дальнейшей эскалации, ведь в таком случае американские власти вряд ли помешают ответным действия со стороны Нью-Дели.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя обострение отношений между Индией и Пакистаном, заявил, что их конфликт уже длится много лет, поэтому он уверен в способности этих стран разобраться в ситуации самостоятельно.