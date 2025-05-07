Йеменские хуситы согласились прекратить удары по американским военным кораблям.

В марте 2025 года Соединённые Штаты Америки объявили о полномасштабной операции (фактически она осуществлялась с 2023 года под наименованием «Страж процветания») против йеменских хуситов из «Ансар Аллах», в рамках которой американская армия наносила удары по Йемену, чтобы восстановить свободное судоходство в Красном море. В ответ хуситы атаковали американские военные корабли и израильские территории. Однако стороны договорились о взаимном прекращении огня.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, чья страна выступила посредником в дипломатических контактах, на своей странице в социальной сети X объявил о прекращении огня между Соединёнными Штатами Америки и «Ансар Аллах». По его словам, теперь американские и йеменские военные не будут нацеливаться на друг друга, обеспечив свободное гражданское судоходство в Красном море.

Оманский министр выразил благодарность сторонам за конструктивный подход, выразив надежду, что достигнутый прогресс поспособствует решению других региональных вопросов.

Американский президент Дональд Трамп ещё вчера говорил о «капитуляции» йеменских хуситов, которые отказались от ударов по военным и гражданским кораблям в Красном море. Примечательно, что произошло это на фоне массированного удара Соединённых Штатов Америки и Израиля по Йемену. При этом ещё недавно «Ансар Аллах» говорили о готовности установить полную воздушную блокаду Израиля.