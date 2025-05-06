Об этом информирует IndiaToday.

Россия передала Индии партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С» общей стоимостью три миллиона долларов (250 миллионов индийских рупий) на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает местное издание IndiaToday, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, передача оружия произошла в рамках срочного контракта, направленного на усиление противовоздушной обороны Индии. Отмечается, что поставленные ПЗРК уже поступили на вооружение индийских подразделений и были развёрнуты в зонах с повышенной вероятностью угрозы в воздушном пространстве. Помимо этого, индийские военно-воздушные силы подписали аналогичный контракт, желая получить дополнительное военное оборудование для усиления противовоздушной обороны

IndiaToday также сообщает об объявлении Нью-Дели нового срочного тендера, в рамках которого индийская армия получит 48 пусковых установок и 90 ракет для индийской системы VSHORADS.

Официальной информации о поставках ракет «Игла-С» индийской армии не публиковалось.

Ранее издание IndianExpress писало о дефиците боеприпасов у Пакистана из-за продажи снарядов Вооружённым силам Украины в 2022 - 2023 году. По подсчётам издания, имеющихся запасов пакистанской армии хватит на четыре дня активного ведения боевых действий.