Однако поставки будут осуществляться в обход ХАМАС.

После срыва перемирия между Израилем и ХАМАС израильская армия начала полную блокаду в секторе Газа, перестав пропускать грузовики с гуманитарной помощью в анклав. Таким образом израильские власти пытались оказать дополнительною давление на палестинское движение, но их обвинили в использовании голода в качестве орудия войны.

Американский президент Дональд Трамп, чьи сова приводит издание CNN, заявил, что Соединённые Штаты Америки помогут жителям сектора Газа получить небольшое количество продовольствия. Он подчеркнул, что население в анклаве голодает, поэтому американские власти помогут им.

Трамп акцентирует внимание на то, что гуманитарный кризис в анклаве произошёл по вине ХАМАС: палестинское движение, получающее гуманитарные грузы, не раздавало продовольствие населению.

«Но мы поможем жителям Газы, потому что ХАМАС обращается с ними очень плохо», - добавил он.

CNN приводят слова представителя Государственного департамента, который объяснил, что новый механизм доставки гуманитарной помощи обеспечит гарантии того, чтобы продовольствие не попадало в руки ХАМАС.

Ранее издание Axios писало о планах Израиля провести новую военную операцию, направленную на полную оккупацию сектора Газа и эвакуация гражданского населения в единую гуманитарную зону на юге анклава. Не стоит исключать, что в таком случае израильские военные будут распоряжаться гуманитарной помощью и раздавать её населению в единой гуманитарной зоне.