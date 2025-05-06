Если к 15 мая ХАМАС не примет израильские условия, анклав подлежит зачистке с параллельной эвакуацией мирного населения в гуманитарную зону на юге.

После того, как Соединённые Штаты Америки поспособствовали подписанию мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела свои войска из глубины сектора Газа, сохранив контроль только вдоль приграничной зоны, коридора Нецарим и Филадельфийского коридора. Срыв мирного соглашения привёл к тому, что израильская армия запланировала новую военную операцию.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что 15 мая было установлено крайним сроком подписания нового соглашения между ХАМАС и Израилем. В случае, если к тому времени палестинское движение не согласится на израильские условия, ЦАХАЛ отдадут приказ о новом наступлении с повторной оккупацией анклава на неопределённый срок.

В рамках данного плана израильская армия эвакуируют практически всё население анклава (два миллиона человек) в единую «гуманитарную зону» на юге. Все оставшиеся здания подлежат сносу. Альтернатива эвакуации гражданским будет представлена: выезд в другие ближневосточные страны в соответствии с планом Вашингтона.

Источники издания подчёркивают, что Тель-Авив рассматривает такой сценарий как вынужденный и менее желаемый, чем подписание сделки с ХАМАС, в ходе которой палестинское движение разоружится и покинет анклав, тем самым дав возможность реализовать план Трампа по восстановлению сектора Газа. Если к вышеупомянутой дате палестинское движение всё же решит сохранять очаги сопротивления в анклаве, израильская армия приступит к боле радикальному сценарию, получившему молчаливую поддержку Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп призывал ХАМАС согласиться на израильские условия, поскольку в противном случае сектор Газа погрузиться в «настоящий ад», а участники палестинского движения не будут иметь возможности эвакуироваться из анклава.