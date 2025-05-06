Американский президент можно указать российскому руководству на наличие тесных экономических связей между Вашингтоном и Киевом.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе заявил, что подписанная с Украиной ресурсная сделка предоставляет Вашингтону дополнительные рычаги давления на Россию. Его слова приводит издание The New York Post.

Американский министр объясняет, что само экономическое партнёрство между Вашингтоном и Киевом было идеей Дональда Трампа, поскольку оно делает сразу несколько вещей: первое - предоставляет больше рычагов давления на российское руководство, второе - свидетельствует об отсутствии разногласий между американским и украинским народами.

По мнению Бессента, это даёт возможность Трампу, когда он обратится к российскому руководству, указать на наличие тесных экономических связей Вашингтона и Киева. Впрочем, об этом ранее говорил и сам Дональд Трамп.

Скотт Бессент добавил, что ресурсная сделка между Украиной и Соединёнными Штатами Америки сигнализирует украинскому народу о том, что Вашингтон «всё ещё рядом».

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что снижение стоимости нефти оказывает давление на Россию, создавая благоприятные обстоятельства для урегулирования российско-украинского конфликта. Связано это с падением нефтегазовых доходов страны.