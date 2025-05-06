По его мнению, это создаёт благоприятные обстоятельства для мирного урегулирования.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете упомянул снижение стоимости нефти, подчеркнув, что это создаёт благоприятные обстоятельства для урегулирования российско-украинского конфликта. Он добавил, что Украина готова к подписанию договорённостей.

Касаемо предложенного российским президентом Владимиром Путиным трёхдневного перемирия, политик признал, что это «немного, но уже что-то». Американский президент предложил вспомнить, с чего всё начиналось, когда речь не могла идти даже о краткосрочном прекращении огня. Трамп в очередной раз повторил, что если бы он не стал президентом, никто бы не занимался урегулированием российско-украинского конфликта.

Как известно, иностранные марки нефти просели в цене на фоне увеличивающейся добычи - 60 долларов за баррель Brent (Северная Европа) и 57 долларов за баррель WTI (США). Такая тенденция вынуждает понижать стоимость российской марки Urals, чтобы она сохраняла конкурентоспособность на международном рынке энергоносителей. Некоторое время назад Министерство финансов России внесло коррективы в параметры федерального бюджета на 2025 год: ожидаемый дефицит бюджета составит 3,79 триллионов рублей (1,7% ВВП вместо изначально прогнозируемых 0.5% ВВП), а нефтегазовые доходы упадут с 10,93 триллионов до 8,3 триллионов рублей на фоне падения стоимости нефти. Что касается самой нефти, прогноз её стоимости снижен с 69,7 до 56 долларов за баррель.