Он будет приурочен Дню флага, который по чистой случайности совпадает с Днём рождением американского президента.

Дональд Трамп в интервью NBC News рассказал о том, как узнал о праздновании Дня Победы в Европе во Второй мировой войне. По его словам, об этом ему рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого Трамп задумался по поводу того, почему в Соединённых Штатах Америки не празднуют День Победы, хотя американцы принимали участие в двух мировых войнах.

Американский президент пока не определился, будет ли праздноваться День Победы в один или два дня, но, вероятнее всего, всё-таки будут две даты - в мае и ноябре. При этом он подчеркнул, что это не говорит об отмене рабочего дня для национальных празднований, поскольку в Соединённых Штатах Америки и так много нерабочих дней.

Помимо этого, Трамп подтвердил планы по организации в штатах военных парадов, приведя в пример Москву, где устраивают такое мероприятие на День Победы. Американский президент не уточнил, планирует ли он проведение парадов на Дни победы, но допустил организацию такого мероприятия на День флага (14 июня), который по чистой случайности совпадает с Днём рождением политика.

Дональд Трамп пообещал устроить «красивый, крупный военный парад». Он добавил, что Вашингтон будет чествовать свою армию.