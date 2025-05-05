Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, чья страна возглавляет инициативу по отправке боеприпасов Украине за счёт европейского финансирования.

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что до конца текущего года Украина получит от Европы 1,8 миллиона артиллерийских снарядов благодаря чешской инициативе (закупка снарядов по всему миру за счёт европейского финансирования).

Чешский президент указывает на эффективность инициативы Праги, которая позволила при помощи финансовой поддержки 11 европейских стран уменьшить превосходство российской армии в артиллерийских снарядах. По его словам, теперь соотношение выпускаемых Украиной и Россией снарядов равно 1:2 (по-прежнему в пользу российских военных).

Политик сообщил об обсуждении Чехией контрактов на закупку боеприпасов для Украины в 2026 году, если российско-украинский конфликт всё же не будет урегулирован к тому времени. Он добавил, что в 2024 году Украина получила от Европы 1,5 миллиона снарядов, треть из которых - калибра 155-мм. Сам Владимир Зеленский рассчитывает к концу году в общей сумме получить от Запада три миллиона снарядов.

Петр Павел также упомянул другую тему его обсуждений с Владимиром Зеленским - создание совместной школы для обучения пилотов на американских истребителях F-16. Об этом более подробно уже говорил Зеленский.