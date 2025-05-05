Она будет дислоцироваться за пределами страны.

Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале поделился итогами встречи с чешским коллегой Петром Павлом, сообщив о планах Украины и Чехии создать совместную школу по обучению пилотов на американских истребителях F-16. Он отметил, что такое решение возможно в рамках авиационной коалиции.

Украинский президент подчеркнул, что украинско-чешская школа пилотов не может быть размещена на территории Украины, поскольку российская армия продолжает массированные обстрелы. По этой причине украинские власти ведут работу по открытию таких школ за пределами страны, то есть в Европе.

По его словам, Киев и Прага договорились о создании совместной школы по обучению пилотов на F-16: «Мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений».

Известно, что Украина продолжает получать американские истребители F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии. В общей сумме авиационный парк страны должен составить более 80 единиц авиационной техники. На текущий момент, по неофициальным подсчётам, украинские пилоты эксплуатируют около двадцати самолётов, два из которых были уже потеряны.