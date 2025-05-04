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Nacvark
Миллиардер Уоррен Баффет раскритиковал тарифную политику Дональда Трампа
Известнейший инвестор выступил против использования тарифов в качестве оружия.

Уходящий в отставку 94-летний генеральный директор американской компании Berkshire Hathaway (1970 - 2025) Уоррен Баффет, чей капитал оценивается в 162 миллиарда долларов (на момент апреля 2025 года), во время выступления перед акционерами раскритиковал тарифную политику Дональду Трампа.

Американский миллиардер подчеркнул, что торговля не должна быть оружием, а введение «карательных пошлин» - ошибка Трампа. По его мнению, чем более мир становится процветающим (за счёт свободной торговли), что происходит не за деньги американцев (Трамп уверен в обратном), тем более процветающими будут Соединённые Штаты Америки, и тем безопаснее будет себя чувствовать американский народ.

Баффет объясняет, что агрессивная торговая политика и пошлины могут быть актом объявления войны. Он считает, что американские тарифы привели к «плохим вещам».

«Мы должны стремиться торговать с остальным миром, и мы должны делать то, что мы делаем лучше всего, а они должны делать то, что они делают лучше всего», - добавил он.

Уоррен Баффет, являющийся одним из богатейших людей в мире, впервые публично подверг критике тарифную политику Дональда Трампа. Примечательно, что его заявление прозвучало во время выступления, в рамках которого он сообщил об уходе с поста генерального директора Berkshire Hathaway. Миллиардер пробыл во главе компании 55 лет.

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#сша #китай #дональд трамп #уоррен баффет
Источник: cnbc.com
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пнх идиот, учи историю микроэлектроники, хотя идиоты вроде тебя не лечатся процессоры это не только интел и амд, и ос это не только винда и линукс
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