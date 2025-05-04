По этой причине европейские страны могут проявить больший интерес к разработке европейского самолёта шестого поколения.

Издание Neswek, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе хотят избавиться от зависимости в американских истребителях F-35, которые являются единственным представителем западного самолёта пятого поколения. При этом европейские страны не хотят полностью прекращать импорт оружия из Соединённых Штатов Америки.

Источники издания объясняют, что в Европе появился больший интерес к собственным программам по разработке истребителя шестого поколения, поскольку есть неопределённость относительно F-35 и других американских самолётов.

Отставной командующий Королевскими Военно-воздушными силами Великобритании Эндрю Кертис объясняет, что Соединённые Штаты Америки могут влиять на работу экспортируемых в Европу истребителей. Он утверждает, что Вашингтон может ограничить определённые функции истребителя, если американские власти будут недовольны его использованием. Речь идёт не о так называемом «выключателе», а о других более элементарных решениях, ведь Пентагон контролирует обновление программного обеспечения, предоставляет союзникам доступ к своим разведывательным данным и ремонтирует их самолёты.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (2020–2024) предполагает, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа в Европе будет быстрее расти интерес к разработке собственного истребителя шестого поколения.