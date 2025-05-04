Он настаивает на том, что за три дня невозможно подготовить шаги для дальнейшего урегулирования конфликта.

В конце апреля Москва выдвинула предложение об установлении трёхдневного перемирия в зоне боевых действий с 8 (00:00 по МСК) по 10 мая (23:59 по МСК). Тогда украинские власти официально не отклоняли данную идею, хотя настаивали на 30-дневном прекращении огня, который предлагали установить Соединённые Штаты Америки.

Вчера Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал идею временного перемирия, объяснив, что за два - три дня нельзя выработать никакой план дальнейших действий для урегулирования российско-украинского конфликта. По этой причине он считает трёхдневное перемирие лишь «театральной постановкой» в честь Дня Победы. Он подчеркнул, что никто в Киеве не будет подыгрывать Путину: либо боевые действия продолжаются, либо Россия демонстрирует готовность к 30-дневному прекращению огня.

В своём вечернем видеообращении Зеленский в очередной раз повторил призыв перейти к 30-дневному прекращению огня, отметив, что со своей стороны Украина готова перейти к перемирию в таком формате в тот же день после объявления.