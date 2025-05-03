Он объясняет, что сейчас американская экономика в ​«переходном состоянии», но в долгосрочной перспективе всё будет отлично.

Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News прокомментировал опасения насчёт возможных экономических проблем в Соединённых Штатов Америки из-за новой политики Вашингтона, признав, что в краткосрочной перспективе не исключает рецессии. Однако он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе всё будет «в порядке».

Трамп объясняет, что всё происходящее в американской экономике - «переходной период», поэтому не должно быть повода для беспокойства. По его мнению, Соединённые Штаты Америки сейчас фантастически справляются.

Журналист в разговоре с американским президентом акцентировала внимание на том, что риски рецессии всё же беспокоят «некоторых аналитиков на Уолл-стрит». Дональд Трамп в свою очередь зашёл с обратной стороны: «некоторые аналитики на Уолл-стрит» также уверены в том, что в конечном итоге состояние экономики Соединённых Штатов Америки будет «величайшим в истории» страны

«Почему бы вам не поговорить о них? Многие на Уолл-стрит говорят, что это будет самая большая удача, которая когда-либо случалась», - добавил политик.

NBC News напоминают, что Дональд Трамп отверг обвинения в свой адрес из-за низких показателей роста ВВП США за первый квартал 2025 года. Американский президент утверждает, что за замедление роста ВВП ответственен экс-президент Джо Байден, поскольку предпосылки для этого появились во время его президентского срока.