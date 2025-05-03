Американские власти также полностью прекратят финансировать миротворческие операции под эгидой международной организации.

Американский президент Дональд Трамп предложил приостановить финансирование Организации Объединённых Наций (ООН) по ряду направлений. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ознакомившись с пояснительной запиской к проекту бюджета Белого дома на 2026 год.

Трамп предложил приостановить большинство взносов в ООН и подведомственные ей международные организации, включая Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО, поскольку это не соответствует новым приоритетам Вашингтона.

Помимо этого, американский президент планирует полностью приостановить финансирование миротворческих операций под эгидой ООН. Дональд Трамп неоднократно критиковал миротворцев ООН за провал операций, а прекращение финансирования объясняет тем, что Соединённые Штаты Америки исторически брали на себя непропорционально большую часть международных расходов на неэффективную деятельность.

Ранее издание Reuters сообщало о планах ООН провести радикальную реструктуризацию, направленную на сокращение бюрократии и объединении агентств. Решение связано с образовавшимся дефицитом в бюджете международной организации из-за отсутствия взносов со стороны Соединённых Штатов Америки.