Американский президент Дональд Трамп предложил приостановить финансирование Организации Объединённых Наций (ООН) по ряду направлений. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ознакомившись с пояснительной запиской к проекту бюджета Белого дома на 2026 год.
Трамп предложил приостановить большинство взносов в ООН и подведомственные ей международные организации, включая Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО, поскольку это не соответствует новым приоритетам Вашингтона.
Помимо этого, американский президент планирует полностью приостановить финансирование миротворческих операций под эгидой ООН. Дональд Трамп неоднократно критиковал миротворцев ООН за провал операций, а прекращение финансирования объясняет тем, что Соединённые Штаты Америки исторически брали на себя непропорционально большую часть международных расходов на неэффективную деятельность.
Ранее издание Reuters сообщало о планах ООН провести радикальную реструктуризацию, направленную на сокращение бюрократии и объединении агентств. Решение связано с образовавшимся дефицитом в бюджете международной организации из-за отсутствия взносов со стороны Соединённых Штатов Америки.