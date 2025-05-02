В Организации Объединённых Наций (ООН) готовится масштабная реформа, предусматривающая перераспределение ресурсов и существенную реструктуризацию для ликвидации фрагментированных структур и излишней бюрократии. Об этом пишет издание Reuters, ознакомившись с конфиденциальным шестистраничным меморандумом рабочей группы генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.
По данным издания, в ООН планирует объединить десятки агентств исходя из четырёх направлений:
- мир и безопасность;
- гуманитарные вопросы;
- устойчивое развитие;
- права человека.
Предполагается, что в рамках данной реформы произойдёт слияние Всемирной продовольственной программы (ВПП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда (ЮНИСЕФ) и Управления по делам беженцев в единый гуманитарный орган.
Помимо этого, будет оптимизирован рабочий штат, который также переведут из штаб-квартир в Женеве и Нью-Йорке в более дешёвые города.
Реформа является вынужденной по причине финансового кризиса в международной организации, вызванного снижением вкладов США по ряду направлений. Reuters напоминают, что по этой причине уже пришлось уволить 20% персонала ООН.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов Америки из ряда международных организаций при ООН. Политик также выразил мнение, что международной организацией недостаточно хорошо руководят, а структура, обладающая большим потенциалом, не реализует его на протяжении долгого времени.