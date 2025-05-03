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Nacvark
Reuters: Генсек НАТО Рютте разработал план повышения расходов на оборону в Европу по требованию США
Американский президент хочет, чтобы Европа тратила на свою оборону не менее 5% от ВВП при текущем минимальном пороге в 2%.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попробует удовлетворить требование американского президента Дональда Трампа по повышению странами Европы своих расходов на оборону до 5% от ВВП. Стоит напомнить, что текущий минимальный порог оборонных расходов среди стран-участников североатлантического альянса установлен на уровне 2% от ВВП.

По данным издания, глава североатлантического альянса предложит странам-участникам увеличить свои расходы на оборону до 3,5% от ВВП. Помимо этого, ещё 1,5% они должны потратить на более широкий спектр расходов, связанных с обороной и безопасностью. Отмечается, что ещё предстоит согласовать формулировку «широких расходов, связанных с безопасностью».

В случае, если это произойдёт, Трамп получит возможность объявить о своей «победе» уже на саммите НАТО в Гааге (запланирован на июнь 2025 года).

Reuters акцентируют внимание на том, что сами Соединённые Штаты Америки тратят на свою оборону около 3,2% от ВВП. При этом Польша, которую в Вашингтоне считают ключевым союзником в Европе, тратит более 4% от ВВП. В то же время другие страны-участники испытывают проблему с повышением оборонных расходов, хотя Дональд Трамп предупреждал их, что штаты не придут им на помощь, если они тратят на свою оборону недостаточно средств.

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#сша #нато #марк рютте
Источник: reuters.com
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