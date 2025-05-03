В МИД Германии ответили на критику госсекретаря США Марко Рубио.

Вчера Федеральное ведомство по защите конституции Германии признало экстремистской организацией политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), являющуюся второй по популярности в стране (популярность обусловлена отсутствием партий с похожей идеологией, в отличие от демократического и левого ответвлений, которые по-прежнему имеют большую поддержку). Партия обвиняется в исключении определённых групп населения из равноправного участия в жизнедеятельности общества.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио на своей странице в социальной сети X заявил, что таким решением Берлин предоставил своим органам безопасности новые полномочия для слежки за оппозиционной партией. Он считает, что решение не соответствует принципам демократии, а является «замаскированной тиранией».

Рубио добавил, что экстремистским является не АдГ, а политика открытых границ для мигрантов, против которой как раз таки выступает ультраправая партия. Он призывает Германию сменить курс.

В министерстве иностранных дел Германии отреагировали на претензии Марко Рубио, подчеркнув, решение является абсолютно демократическим. Немецкое внешнеполитическое ведомство объясняет, что признание АдГ экстремистской организацией произошло в ходе досконального и независимого расследования, опирающегося на Конституцию и принцип верховенства права.