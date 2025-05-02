При условии, что новая администрация не будет объявлять о новых пакетах военной помощи.

Экс-президент Соединённых Штатов Америки незадолго до своего ухода израсходовал все средства, ассигнованные Конгрессом для оказания Украине военной помощи. Речь идёт о долгосрочных контрактах, которые Вашингтон заключил с американскими компаниями, чтобы те производили оружие и поставляли его украинской армии. Несмотря на то, что в Киеве тогда предпочитали другой формат поставок оружия (прямые поставки со складов американской армии), такой подход всё же обеспечил долгосрочность помощи.

Издание The Times, ссылаясь на аналитиков, пишет, что заказанное при Байдене американское оружие для Украины будет полностью поставлено украинской армии примерно через шесть месяцев. Именно тогда поставки прекратятся, если Соединённые Штаты Америки не будут объявлять о новых пакетах военной помощи.

Источники издания полагают, что Дональд Трамп вряд ли полностью откажется от военной и экономической помощи Украине, поскольку поражение Киева на поле боя возложит ответственность лично на него, как это было с Джо Байденом после вывода американских войск из Афганистана.

The Times подчёркивают, что после полного прекращения поставок оружия, Украина окажется в крайне невыгодном положении, лишившись пополнения своих складов ракетами-перехватчиками к Patriot и снарядов к реактивным систем залпового огня M142 HIMARS.