На развитие месторождений необходимо время, но есть и другие моменты, которые ставят под сомнение прибыльность инвестиций в украинские недра.

Подписанное Соединёнными Штатами Америки и Украиной соглашение о совместной добыче полезных ископаемых начнёт приносить первые доходы только спустя десятилетия. Об этом пишет издание Reuters.

Как объясняют отраслевые консультанты, разработка шахт на месторождениях полезных ископаемых займёт от десяти до двадцати лет. Более того, нет какой-либо информации об экономической жизнеспособности украинских месторождений.

Reuters акцентирует внимание на том, что ещё до 2022 года Киев не спешил выдавать новые лицензии на разработку месторождений, вероятнее всего, из-за отсутствия интереса у компаний. С 2012 по 2020 год было выдано всего 20 лицензий на добычу. Однако тут необходимо понимать, что если украинскими месторождения заинтересуются западные компании, украинские власти, очевидно, не станут препятствовать инвестициям.

Касаемо инвестиций, тут также есть сомнения, что западные компании будут инвестировать в украинские месторождения, ведь есть серьёзные риски и отсутствие, как таковых, гарантий безопасности. Reuters подчёркивают, что если кто-то думает о том, как из Украины будут «выкачивать ресурсы» - он мечтатель, поскольку инвесторам будет тяжело оправдать вложенные средства. Иностранные инвесторы имеют более выгодные площадки для инвестиций в странах, которые не пребывают в состоянии боевых действий или не восстанавливаются после затяжного военного конфликта.

Стоит отметить, что есть другая причина, по которой Соединённые Штаты Америки и Украина не смогут вывести дивиденды из фонда в ближайшее время. В соглашении указано, что запрещено выводить средства из фонда в течение следующих десяти лет с момента ратификации. Это означает, что средства будут распределяться среди инвестиционных проектов внутри Украины.