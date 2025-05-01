Инвестируя в экономику страны 300 тысяч долларов, можно получить вид на жительство сроком до 10 лет.

Вчера на сайте правительства Казахстана объявили об инициативе, направленной на развитие международного бизнеса. Министерство иностранных дел страны вводит новую «золотую визу» для зарубежных инвесторов, которая должна укрепить инвестиционную привлекательность постсоветской республики и поддержать досрочное делового партнёрство.

Теперь каждый иностранец, инвестировавший от 300 тысяч долларов в уставной капитал, акции или облигации местных компаний, имеет право претендовать на «золотую визу», позволяющую получить вид на жительство в Казахстане сроком до десяти лет.

Отмечается, что такой формат визовых программ широко распространён среди других стран, включая Соединённые Штаты Америки, государства Европы, Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур. Модель зарекомендовала себя как эффективный инструмент для привлечения иностранных инвестиций, поэтому казахстанское правительство решило перенять международную практику.

Правительство Казахстана акцентирует внимание на том, что такое нововведение подтверждает стратегический ориентир страны на защиту капитала, развитие международных экономических связей и обеспечение открытости экономики.