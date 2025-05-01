Однако для этого необходимо политическое решение.

Генеральный директор корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил изданию «Интерфакс» о готовности рассмотреть возможные форматы взаимодействия между Россией и Соединёнными Штатами Америки по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По его словам, если соответствующее политическое решение будет принято, корпорация готова приступить к обсуждению с американской стороной.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Американские власти в рамках урегулирования российско-украинского конфликта предлагают вернуть объект под контроль Украины, установив на нём американское присутствие, чтобы гарантировать распределение электроэнергии как для украинских, так и российских потребителей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров опровергал получение от Вашингтона предложений относительно судьбы Запорожской АЭС с возможностью передачи объекта под совместный контроль Соединённых Штатов Америки и Украины. Он подчеркнул, что если такое предложение поступит, в Москве объяснят о намерениях сохранить объект под контролем специалистов «Росатом», за которыми наблюдают инспекторы Международного агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).