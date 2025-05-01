Европейский документ будет содержать в себе ряд уступок, на которые готовы пойти европейцы, чтобы свободно торговать на американском рынке.

В апреле Соединённые Штаты Америки установили пошлины на импорт товаров из Европейского союза из-за нарушения торгового баланса в пользу европейских стран. Американские страны настаивают на том, что европейцы должны закупать больше американских товаров, в том числе энергоносителей, чтобы выровнять торговый баланс и перестать зарабатывать на американском рынке. Иллюстрация Bloomberg, демонстрирующая нарушение торгового баланса на сумму $48 млрд в пользу ЕС

(чёрный цвет - импорт ЕС из США, розовый - экспорт ЕС в США, жёлтый - разница в балансе)Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на следующей неделе Европейский союз планирует представить Соединённым Штатами Америки документ, который позволит начать переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по обсуждению нового торгового соглашения.

По данным издания, в документе европейские страны предлагают устранить торговые и не тарифные барьеры, увеличить европейские инвестиции в Соединённые Штаты Америки, наладить сотрудничество по более глобальным проблемам, как, например, избыточные мощности по производству стали в Китае. Помимо прочего, в Европе начнут закупать больше американских товаров, включая сжиженный природный газ.

Отмечается, что окончательные планы всё ещё могут измениться, поскольку Европейская комиссия продолжает консультироваться со странами-участниками Европейского союза.

Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев по запросу Bloomberg. Источник издания указывает на отсутствие существенного прогресса в переговорах между странами и предполагает, что многие из американских пошлин останутся в силе.