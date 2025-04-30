Доцент кафедры системной инженерии Вест-Пойнт оценил эффективность применения данного беспилотника.

Россия начала применять ударный беспилотный летательный аппарат «Бандероль» в ходе ударов по украинским территориям. Отмечается, что основная особенность данного дрона заключается в использовании реактивного двигателя вместо поршневого двигателя внутреннего сгорания, привычного для других барражирующих боеприпасов. Об этом в собственной колонке Forbes пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии Соединённых Штатов Америки (известна как Вест-Пойнт) Викрам Миттал.

Предполагается, что данный ударный дрон развивает скорость до 400 до 500 километров в час, а также летит выше и дальше, чем традиционные барражирующие боеприпасы. При этом официально технические характеристики нового дрона остаются неизвестными, как и в случае с любым недавно развёрнутым оружием. В материале издания сообщается об использовании данных дронов для ударов по Одесской области.

Викрам Миттал указывает на схожесть «Бандероль» с новым иранским дроном Shahed-238, стоимость которого эксперт оценивают в 1,4 миллиона долларов. В то же время дрон внешне похож на «Герань-2», что говорит о сопоставимой полезной нагрузке. Таким образом, основное отличие от других ударных дронов - реактивный двигатель, обеспечивающий увеличенную дальность и возможность летать на большой высоте. Миталл объясняет, что увеличенная дальность полёта позволяет запускать дроны в глубине территорий, чтобы избежать украинских атак по пусковым площадкам. Что касается возможности использования дрона на большей высоте, это позволяет аппарату уклоняться от систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия и противодействовать подавлению системами радиоэлектронной борьбы (чем выше дрон, тем слабее сигнал РЭБ).

Forbes упоминают, что у России есть и другие устойчивые к помехам и противовоздушной обороне средства поражения, та же гиперзвуковая ракета «Кинжал», но её производство значительно дороже и сложнее, чем серийный выпуск ударных дронов на реактивной тяге. Тем не менее, «Бандероль» в производстве будет дороже тех же «Герань».

Миттал не считает удивительным то, что России удаётся добиваться успеха при применении «Бандероль» в ударах по украинским территориям. Он прогнозирует увеличение производства данных дронов, хотя и подчёркивает, что, как и с каждой новой технологией, в будущем эффективность дрона будет снижаться. Так или иначе - на данном этапе новый дрон даст российской армии преимущество во время обстрелов.