Вашингтон призывает прекратить такие действия.

На прошлой неделе в России и КНДР официально подтвердили отправку северокорейских военных на российские территории, где они приняли участие в боевых действиях в Курской области. Информация об этом появилась ещё осенью 2024 года, но в Москве и Пхеньяне не подтверждали факт отправки войск.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс, чьи слова приводит издание ТАСС, заявила об обеспокоенности Вашингтона из-за участия северокорейских военных в боевых действиях между Россией и Украиной.

Американский чиновник обвинила Пхеньян в том, что власти КНДР не оказывают помощь в урегулировании конфликта, а лишь несут ответственность за его продолжение. Она призвала прекратить действия, направленные как на переброску северокорейских военных на российские территории, так и на оказание Россией поддержки КНДР в качестве ответной меры. В Вашингтоне предполагают, что Москва делилась своими военными технологиями с Пхеньяном за помощь в ведении боевых действий.