В своём решении Пхеньян опирался на Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Центральная военная комиссия Корейской Народно-Демократической Республики (ЦВК КНДР) официально подтвердила отправку северокорейских военных на территорию России для принятия участия в боевых действий в соответствии с Договором о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Отмечается, что решение об отправке войск было принято северокорейским лидером Ким Чен Ыном, опираясь на оценку военно-политической обстановки. В Пхеньяне сочли, что сложившаяся ситуация позволяет отправить войска на российские территории, опираясь на четвёртую статью вышеупомянутого документа, регламентирующую положение о взаимопомощи.

В ЦВК считают отправку войск соответствующей Уставу Организации Объединённых Наций и Договору о стратегическом партнёрству между КНДР и Россией. Помимо этого, Ким Чен Ын пообещал возвести в Пхеньяне монумент боевой славы в знак вечной памяти павших северокорейских военных.

Информация об отправке военных КНДР на территорию России для последующего вовлечения в боевые действия в Курской области появилась осенью 2024 года. В Москве и Пхеньяне до недавних пор это не подтверждали, но 26 апреля 2025 года российская сторона подтвердила информацию.