Отмечается, что сейчас системы ПВО задействованы в Саудовской Аравии.

Соединённые Штаты Америки потребовали от Греции передать Вооружённым силам Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot, развёрнутые греческой армией в Саудовской Аравии. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

По данным издания, американские власти на двух разных уровнях обратились к Афинам с просьбой перебросить греческое оружие на украинские территории, поскольку после прекращения Соединёнными Штатами Америки поставок оружия Украине, теперь эта ноша ложится на плечи европейских стран, включая Грецию.

Отмечается, что Греция оказывается под серьёзным давлении в ситуации, когда Вашингтон одновременно и просит перебросить вооружение и сигнализирует о сокращении своей роли в обеспечении европейской безопасности. Более сложным вопросом является просьба Вашингтона задействовать греческий фрегат в операции Пентагона против йеменских хуситов «Ансар Аллах», ведь миссия направлена на защиту в том числе интересов Греции - торгового судоходства, составляющего значительную долю греческой экономики.

Ранее Владимир Зеленский уже просил Дональда Трампа поспособствовать передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, американский президент пообещал проработать данный вопрос, выяснив, где в Европе есть свободные системы.