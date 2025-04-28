Израильский премьер активно проталкивает «ливийский сценарий», но маловероятно, что в Тегеране на него согласятся.

Соединённые Штаты Америки и Иран продолжают переговоры по ограничению иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций. В то же время Израиль пытается убедить Вашингтон включить в сделку более жёсткие требования, на подобие тех, на которые согласилась Ливия под давлением американских властей - прекращение ядерной, химической, биологической и ракетной программ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом призвал американского президента связать ядерную сделку с ограничением иранской ракетной программы. Помимо этого, в Тель-Авиве настаивают на полном демонтаже иранских ядерных объектов.

Нетаньяху повторил обещание не допустить появление у Ирана ядерного оружия, а также не исключил, что в ближайшие месяцы израильская армия может нанести удары по иранским ядерным объектам, несмотря на переговоры Вашингтона и Тегерана. При этом Reuters со ссылкой на свои источники сообщают, что Трамп не поддержал предложение Нетаньяху по военному решению вопроса с Ираном и его ядерной программой.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о разногласиях между Вашингтоном и Тегераном в переговорах по будущей ядерной сделке. Одно из разногласий возникло из-за попыток Дональда Трампа включить в документ вопрос иранской ракетной программы, чего как раз и хочет Биньямин Нетаньяху.