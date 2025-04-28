Такое решение позволит Дамаску разблокировать путь к получению новых займов на восстановление.

Издание Bloomberg пишет о согласии Саудовской Аравии и Катара выплатить долг Сирии перед Всемирным банком в размере 15 миллионов долларов. Отмечается, что это позволит новому сирийскому руководство разблокировать возможность для получения новых займов для послевоенного восстановления страны.

По данным издания, соответствующее решение Эр-Рияд и Доха приняли в кулуарах ежегодной встречи, организованной Международным валютным фондом и Всемирным банком. Страны намерены поддержать восстановление экономики Сирии под руководством нового президента Ахмеда аш-Шараа

Bloomberg акцентируют внимание на том, что введённые Соединёнными Штатами Америки санкции против Сирии являются серьёзным препятствием для Дамаска в получении кредитов, необходимых для восстановления экономики и инфраструктуры. Связано это с дефицитом иностранной валюты, которая необходима для выплаты прошлых кредитных обязательств. Общий ущерб сирийской экономике из-за двенадцатилетней гражданской войны оценивают в 400 миллиардов долларов.

Ранее о планах Саудовской Аравии погасить задолженность Сирии перед Всемирным банком писало издание Reuters. Однако тогда никаких обещаний Эр-Рияд не давал, а об участии Катара ещё не было ничего известно.