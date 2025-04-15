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Nacvark
Reuters: Саудовская Аравия планирует выплатить долг Сирии перед Всемирным банком
Это откроет Дамаску путь к получению других займов на восстановление госсектора.

Саудовская Аравия планирует выплатить долг Сирии перед Всемирным банком общей суммой около 15 миллионов долларов. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на ознакомленных с ситуацией источников.

Отмечается, что Дамаску необходимо решить вопрос с непогашенной задолженностью, чтобы открыть путь к получению грантов на реконструкцию страны, в том числе её энергетической инфраструктуры, серьёзно пострадавшей от двенадцатилетней гражданской войны.

По данным издания, Сирия испытывает дефицит иностранной валюты, поэтому сирийское правительство не может погасить долг самостоятельно, а разработанный ранее план погашения за счёт замороженных активов не был реализован. Эр-Рияд может помочь Дамаску урегулировать данный вопрос, тем самым впервые оказав финансовую помощь новому сирийскому правительству.

Reuters также сообщают о запланированном в конце апреля визите властей Сирии в Вашингтон на ежегодные заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда, что станет для нового правительства первым официальным зарубежным визитом. При этом против Сирии по-прежнему остаются в силе большинство введённых Соединёнными Штатами Америки санкций.

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#сирия #саудовская аравия
Источник: reuters.com
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