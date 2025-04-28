По его словам, главное, чтобы перемирие не было использовано для усиления Украины.

В марте Соединённые Штаты Америки выдвинули Украине и России предложение по безусловному прекращению огня. В Киеве ответили согласием, а в Москве указали на определённые нюансы данного вопроса. Тогда российский президент Владимир Путин указал на ряд вопросов, один из них - поставки оружия Украине, которые должны прекращены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News заявил о готовности Москвы к 30-дневному прекращению огня по инициативе Вашингтона, но главное условие - предоставление гарантий того, что перемирие не будет использовано для усиления украинской армии, то есть поставки оружия должны быть прекращены. Российский министр не упоминал другие нюансы, о которых ранее говорил Путин.

Лавров подчеркнул, что Россия не выдвигает предварительных условий, а лишь опирается на «уроки, извлечённые после, как минимум, трёх попыток заключения мирного соглашения».

На уточнение журналиста CBS News о том, что всё-таки Россия не приняла призыв к прекращению огня без предварительных условий, Сергей Лавров указал на ту мощную военную поддержку, которую получает Украина от Европы и Соединённых Штатов Америки (поставки заказанного администрацией экс-президента Джо Байдена оружия продолжаются по сей день).