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Nacvark
Армия Китая установила контроль над островом Сэнд-Кей, когда-то подконтрольный Вьетнаму
Остров удерживался вьетнамской армией с 1974 года, но, по всей видимости, на сегодняшний день там не было военных.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) установила контроль над необитаемым островом Сэнд-Кей в Южно-Китайском море, де-факто принадлежавшим Вьетнаму. Об этом сообщает ряд иностранных изданий, включая Financial Times и Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китайские военные осуществили высадку на остров, установили на территории флаг Китая и провозгласили свой суверенитет над Сэнд-Кей. Впоследствии появилась фотография события, где запечатлена китайская береговая охрана на острове.

Для Пекина остров имеется стратегическое значение, поскольку контроль над территорией всего лишь 200 квадратных метров обеспечивает право на морское пространство радиусом 12 морских миль от берега. В этот радиус попадает остров Титу, использующейся Филиппинами в качестве форпоста для наблюдения за китайскими силами в Южно-Китайском море.

Остров Сэнд-Кей является спорной территорией, на которую претендуют сразу четыре страны - Вьетнам, Филиппины, Китай и Тайвань. В 1974 году вьетнамские военные (Южный Вьетнам) установили контроль над островом, а уже в следующем году, после разгрома южновьетнамских сил, остров перешёл Северному Вьетнаму (Социалистическая Республика Вьетнам). Учитывая, что информации о боевых столкновениях на острове не было, НОАК попросту высадились на незанятый остров. При этом говорить о его юридической принадлежности конкретной стране тяжело.

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#вьетнам #кита
Источник: ft.com
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