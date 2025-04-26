Американские власти сообщают о прогрессе в контактах с Китаем, когда китайские власти опровергают какие-либо переговоры с США.

Дональд Трамп продолжает делать заявления о том, что между Соединёнными Штатами Америки и Китаем идут переговоры по урегулированию торгового конфликта. Американский президент рассчитывает уже в ближайшие недели заключить торговое соглашение, но пока нет понимания, насколько реалистичны эти цели.

Издание Reuters приводит заявление министерства иностранных дел Китая, в котором Пекин опровергает данную информацию, подчёркивая, что никаких переговоров с американскими властями на самом деле не ведётся. Более того, китайское правительство обвиняет Белый дом в создании путаницы из-за таких заявлений.

В материале издания упоминается информация от бизнес-групп, сообщающих о смягчении китайских тарифов, которыми облагают импортируемые из Соединённых Штатов Америки. Китайские власти исключили 125-процентные пошлины на некоторые фармацевтические препараты американского происхождения. Помимо этого, в Пекине рассматривают возможность освободить от китайских пошлин 131 категории американских товаров: вакцины, химические вещества, реактивные двигатели. Однако официальных заявлений по-прежнему нет, а Reuters не могут подтвердить информацию.

Единственное, в чём позиции Вашингтона и Пекина действительно сходятся - в неприемлемости сохранения текущей ситуации с громоздкими товарами. Однако взгляды на решение ситуации у сторон отличаются: в Вашингтоне стремятся к новому торговому соглашению, в Пекине требуют отмены нарушающих принципы свободной торговли тарифов.