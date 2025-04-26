Белый дом разорвал контракты на предоставление украинским объектам услуг в сфере кибербезопасности.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские власти сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности. Отмечается, что за последние пять лет Соединённые Штаты Америки потратили на поддержку Киева в данной сфере более 200 миллионов долларов.

По данным издания, Вашингтон заморозил контракты с десятками специалистов, занимавшихся кибербезопасностью на украинских объектах (различные ведомства, включая банковские организации и атомные электростанции). Помимо этого, запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения не были выполнен, а многие уже реализуемые проекты были заморожены.

Bloomberg приводят в пример приостановленный контракт с компанией DAI Global LLC из штата Мэриленд, заключённый Агентством по международному развитию (USAID) ещё в 2020 году. В рамках данного контракта компания оказывала Украине помощь в сфере кибербезопасности, поставляя оборудование для Национальной энергетической компании «Укрэнерго», Государственной фискальной службы Украины и Чернобыльской АЭС. Предполагалось, что заключённый USAID контракт общей стоимостью 128 миллионов долларов будет продолжаться до сентября 2026 года. Однако в январе 2025 года все работы остановились, а некоторых специалистов отправили во временный отпуск.