Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя, чьи слова приводит издание «РИА Новости», на заседании в Совете безопасности ООН заявил о намерениях Москвы направить через Всемирную продовольственную программу ООН пять миллионов долларов для поставок продовольствия в Сирию.

Российский дипломат отметил, что, несмотря на введённые Западом санкции, России удалось внести добровольной взнос в долларах, часть из которого предназначена для поставок продовольствия в Сирию.

Небензя упомянул и согласование с сирийскими властями реализации проекта России общей суммой в размере восьми миллионов долларов по восстановлению сельского хозяйства в Сирии, который реализуется по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Издание ТАСС со ссылкой на свои источники также сообщает о поставке из Ростова-на-Дону 6,6 тысяч тонн пшеницы в сирийский порт Латакия. Источник издания подчёркивает, что данная поставка не является регулярной и представляет собою единоразовую акцию. Примечательно, что поставка зерна является первой после свержения экс-президента страны Башара Асада в декабре 2024 года.