Однако он настаивает на том, что Запад имеет рычаги давления, чтобы обсуждать территориальные вопросы после прекращения огня.

Владимир Зеленский, чьи слова приводит украинское издание «Общественное», подтвердил свою солидарность с позицией Дональда Трампа о том, что у Вооружённых сил Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть контроль над Крымом военным путём. Он акцентирует внимание на том, что не хватает именно вооружения, а не человеческого ресурса.

В то же время украинский президент подчёркивает наличие у Запада инструментов для того, чтобы обсуждать территориальные вопросы, в том числе по поводу принадлежности Крыма (его формального признания), уже после всеобъемлющего прекращения огня. По его словам, для этого у западных стран имеются рычаги для экономического, санкционного и дипломатического давления.

Риторика Владимира Зеленского соответствует опубликованному Reuters мирному плану Соединённых Штатов Америки с последующими поправками со стороны Европы и Украины. В нём Киев настаивает на более гибких условиях урегулирования российско-украинского конфликта, которые предусматривают постепенное снятие санкций против России по ходу переговоров, обсуждение территориальных вопросов после прекращения огня. Учитывая заявление Зеленского, прослеживается желание у Киева сохранить возможности для последующих переговорных манёвров с целью добиться больших территориальных уступок со стороны России, когда боевые действия будут приостановлены в рамках прекращения огня, а их возобновление станет неприемлемым для Вашингтона сценарием. Остаётся непонятным, согласятся ли на это в Белом доме, ведь Москва вряд ли поддержит данное предложение.