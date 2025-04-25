Такую оценку британский премьер привёл в интервью The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь прекращения огня уже к лету. Он добавил, что Лондон не приемлет временного прекращение огня, поэтому предлагаемое Вашингтоном перемирие должно быть безусловным и направленным на окончательное завершение конфликта.

На вопрос о том, как относится Стармер к признанию Крыма российским, британский премьер подчеркнул, что это не ему решать, поскольку полуостров является частью обсуждений. Кир Стармер по-прежнему настаивает на необходимости предоставления Украине гарантий безопасности, выражаемых отправкой британских и других западных сил на украинские территории.

Касаемо недавнего заявления Трампа, в котором американский президент раскритиковал Зеленского за «очень плохую работу» (нежелание заключать мирное соглашение раньше - ред.), британский премьер отверг критику. По его словам, украинский президент отнёсся к ситуации «с огромным мужеством», ведь ему в первые же дни предлагали выехать в Европу, от чего он отказался, оставшись в Киеве.

Ранее издание The Times писало о том, что в Великобритании могут отказаться от развёртывания миротворческих сил на территории Украины. Вместо этого британские военные могут посещать страну в рамках военных учений или для обучения украинских солдат.