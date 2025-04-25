Источники издания указывают на соответствующие обсуждения в Лондоне.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что британское правительство обсуждает отказ от развёртывания сухопутных сил на территории Украины в качестве миротворческого контингента войск. Стоит напомнить, что Великобритания и Франция являются инициаторами коалиции из стран, желающих гарантировать безопасность Украины.

По данным издания, в Лондоне есть определённые опасения насчёт отправки сухопутных сил, поскольку для этого у британской армии недостаточно сил, а крупный контингент на уровне НАТО ослабит восточный фланг стран-участников североатлантического альянса. Помимо этого, британские власти испытывают опасения по поводу прямого вмешательства в российско-украинский конфликт в случае срыва мирного соглашения между Украиной и Россией.

Источник издания объясняет, что Великобритания полностью не отказывается от идеи отправки войск, но вряд ли станет размещать военных на ключевых украинских объектах или недалеко от линии боевого соприкосновения, как оговаривалось изначально. Присутствие западных инструкторов, в Лондоне также не считают сдерживающим фактором, акцентируя внимание на том, что британское правительство изначально придерживалось такой позиции, когда Франция настаивала на более решительных мерах.

Предполагается, что британские военные могут посещать украинские территории в рамках каких-либо мероприятий, например, военных учений. В Лондоне не отказываются и от поддержки Украины для укрепления её оборонного потенциала.