Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Вашингтон, где встретился с министром финансов Соединённых Штатов Америки Скоттом Бессентом. Политики обсуждали прогресс в подписании соглашения об экономическом партнёрстве (известна как соглашение о полезных ископаемых), а Бессент призвал Киев как можно скорее подписать документ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, чьи слова приводит издание Reuters, рассказал, что он, в составе украинской делегации, обсуждал с американскими чиновниками процесс подписания соглашения между Киевом и Вашингтоном, а также вопрос замороженных российских активов.

По словам украинского министра, соглашение об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами Америки и Украиной не будет подписано на этой неделе, несмотря на имеющейся прогресс. Он добавил, что консультации технических групп продолжаются. Конкретных сроков подписания сделки Марченко озвучивать не стал.

Касаемо замороженных российских активов, Сергей Марченко упомянул, что Скотт Бессент хотел, чтобы они стали частью более широких обсуждений. В то же время Киев по-прежнему настаивает на том, что замороженные российские активы необходимо потратить на восстановление Украины.