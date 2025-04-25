Однако он добавил, что есть определённые элементы соглашения, которые предстоит доработать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News подтвердил готовность Москвы к заключению мирного соглашения с Украиной при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Однако он добавил, что есть «несколько определённых элементов», которые необходимо доработать. О чём именно идёт речь - он не уточнил.

По словам российского министра, американский президент Дональд Трамп в своих заявлениях упоминал необходимость заключения соглашения между Россией и Украиной, поэтому сейчас идёт работа над упомянутыми «элементами» документа.

Лавров подчеркнул, что Москва движется в правильном направлении. Немаловажную роль в этом играет то, что Трамп является, пожалуй, единственным лидером на планете, который признаёт необходимость устранения первопричин российско-украинского конфликта - считает министр.

Сергей Лавров добавил, что Дональд Трамп признаёт ошибкой попытки западных стран «втянуть» Украину в НАТО. При этом, как утверждает он, это было ошибка администрации экс-президента Джо Байдена, над устранением которой сейчас работает действующий американский лидер.