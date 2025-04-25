По его словам, странам осталось лишь согласиться с американским предложением.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки, чьи слова приводит издание The Guardian, во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон указал Украине и России финишную черту к соглашению о завершении российско-украинского конфликта. Он объясняет, что американские власти указали странам путь вперёд, обсудив предложения.

Теперь, по его словам, Киеву и Москве осталось добраться к этой финишной черте, согласившись на американское мирное предложение. От себя в Белом доме обещают сделать всё необходимое, чтобы в конечном итоге стороны конфликта ответили «да» на мирное предложение Соединённых Штатов Америки.

Рубио утверждает, что Вашингтон подвергает обе стороны конфликта огромному давлению. Он считает, что обстрелы лишь подтверждают необходимость завершения боевых действий.

Марко Рубио также оценил результат прошедших встреч, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта. Он анонсировал новые встречи уже на выходных без каких-либо подробностей. Можно предположить, что речь идёт о вероятном визите специального представителя американского президента Стива Уиткофф в Москву.