Он объясняет, что если украинские власти отвергнут предложенную сделку, следующие условия могут быть ещё более тяжёлыми.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, заявил (цитата Clash Report), что если мирная инициатива Вашингтона провалится, Киев может отказаться в неловком положении и получить в будущем ещё более жёсткие условия мира от России.

Глава американской дипломатии считает необходимым быть откровенными: Россия не сможет полностью взять под контроль Украину, но и Киев не сможет отбросить российскую армия туда, где они были до 2014 года.

Рубио добавил, что Соединённые Штаты Америки начали лучше понимать, в чём состоит позиция России. Однако он не исключает, что в конечном итоге Вашингтону придётся прийти к выводу о невозможности урегулирования российско-украинского конфликта в настоящее время, поскольку Киев и Москва слишком далеки друг от друга в своих позициях. В то же время Марко Рубио надеется, что стороны придут к мирному соглашению, учитывая невозможность завершить конфликт военным путём.

Ранее американский президент Дональд Трамп, критикуя Владимира Зеленского, допустил, что Украина может продолжить боевые действия в течение следующих трёх лет, но это обернётся потерей страны.