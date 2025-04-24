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Nacvark
Рубио предостерёг Киев от неловкого положения в случае отказа от мирного предложения США
Он объясняет, что если украинские власти отвергнут предложенную сделку, следующие условия могут быть ещё более тяжёлыми.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, заявил (цитата Clash Report), что если мирная инициатива Вашингтона провалится, Киев может отказаться в неловком положении и получить в будущем ещё более жёсткие условия мира от России.

Глава американской дипломатии считает необходимым быть откровенными: Россия не сможет полностью взять под контроль Украину, но и Киев не сможет отбросить российскую армия туда, где они были до 2014 года.

Рубио добавил, что Соединённые Штаты Америки начали лучше понимать, в чём состоит позиция России. Однако он не исключает, что в конечном итоге Вашингтону придётся прийти к выводу о невозможности урегулирования российско-украинского конфликта в настоящее время, поскольку Киев и Москва слишком далеки друг от друга в своих позициях. В то же время Марко Рубио надеется, что стороны придут к мирному соглашению, учитывая невозможность завершить конфликт военным путём.

Ранее американский президент Дональд Трамп, критикуя Владимира Зеленского, допустил, что Украина может продолжить боевые действия в течение следующих трёх лет, но это обернётся потерей страны.

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#украина #сша #марко рубио
Источник: x.com
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