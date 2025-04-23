Об этом информирует Euronews, ссылаясь на европейских чиновников.

Издание Euronews пишет о том, что в Европейском союзе ищут альтернативу американской спутниковой сети Starlink, принадлежащей компании Илона Маска, на случай, если Соединённые Штаты Америки решат полностью прекратить поддержку Украины. Отмечается, что исход на поле боя во многом зависит от спутниковой связи.

Депутат Европейского парламента Кристоф Грудлер в интервью Euronews рассказал, что идеальным сценарием для Киева будет всё-таки если Starlink останется, поскольку в противном случае для замены провайдера понадобится время, которого у Вооружённых сил Украины не так много. В случае же, если всё-таки Вашингтон отключит украинской армии Starlink, Брюссель может предложить военным сеть GOVSATCOM.

Есть и другой вариант - франко-британская Eutelsat. Нюанс в том, что спутниковая связь имеет всего 600 выведенных на орбиту спутников, когда у Starlink их более семи тысяч. Помимо этого, терминалы Eutelsat значительно больше в размерах, чем производства компании SpaceX, что немаловажный фактор в условиях боевых действий.

Euronews указывают на реальную европейскую альтернативу Starlink - проект Iris2 (взаимосвязан с вышеупомянутым GOVSATCOM), который будет обеспечивать безопасную связь для стран-участников Европейского союза при помощи 290 спутников. Однако и здесь есть нюанс: полноценный запуск проекта состоится только в 2030 году.