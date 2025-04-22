Американский президент продолжает критику в адрес судебной системы.

Не так давно американский президент Дональд Трамп раскритиковал судебную систему Соединённых Штатов Америки за то, что она препятствует депортации 530 тысяч мигрантов, получивших от экс-президента Джо Байдена льготное право оставаться в стране. В этот раз политик раскритиковал на своей странице в социальной сети Truth Social уже Верховный суд, который в выходные наложил временный запрет на депортацию граждан Венесуэлы в соответствии с Законом.

Американский президент подчёркивает, что у него «фантастическая команда, которая проделывает невероятную работу», однако на каждом шагу им мешает Верховный суд. Трамп объясняет, что испытывает огромное уважение к высшей судебной инстанции, но она, по всей видимости, не хочет, чтобы он депортировал «преступников и террористов», приехавших в штаты нелегально.

По его мнению, суды были запуганы «радикально левыми, которые взяли на себя роль судей». В то же время Трамп выделяет судью Верховного суда Сэмюэля Алито, который хочет отменить паузу в депортациях.

Дональд Трамп по-прежнему настаивает на невозможности рассмотрения каждой депортации мигранта в рамках отдельного судебного процесса. Суд постановил, что американские власти не могут рассматривать нелегальных мигрантов как единую группу на депортацию.