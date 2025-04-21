В одном из таких чатов были его жена, брат, адвокат и два чиновника Пентагона, отстранённых из-за утечки.

В конце марта министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет, как и советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, попали в скандал из-за публикации секретной информации об ударах по Йемену в чате Signal, где были высокопоставленные чиновники в сфере безопасности, а также нечаянно добавленный главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберга.

Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, на этом выход секретной информации за пределы Пентагона не завершился. По данным издания, Хегсет публиковал секретную информацию, в том числе график вылетов истребителей F/A-18 Hornet для ударов по Йемену, в чат Signal, где присутствовало его близкое окружение.

Среди близкого окружения Пита Хегсета выделяют жену (не имеет отношение к Пентагону), брата и личного адвоката (работают в Пентагоне, но прямого отношения к ударам по Йемену не имеют). В чате также присутствовало другое окружение американского министра, включая двух высокопоставленных чиновников Пентагона, отстранённых из-за подозрения в распространении служебной информации в средствах массовой информации.

Официально в Вашингтоне пока не комментировали информацию The New York Times о распространении шефом Пентагона секретных данных.