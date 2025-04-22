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Nacvark
Politico: Трамп хочет личной встречи с Си Цзиньпином для обсуждения пошлин, но в Китае против
По данным издания, китайские власти считают возможным решить вопрос на уровне представителей стран, опасаясь вступать в прямой диалог с американским президентом.

Издание Politico пишет о возникшей сложности в заключении торгового соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем для урегулирования ситуации с тарифами из-за желания американского президента Дональда Трампа провести личные переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Как объясняют источники издания, Трамп не давал представителям Белого дома полномочий для установления контактов с китайскими чиновниками. Более того, в Сенате ещё не утвердили посла в Пекин, а администрация президента не назначила ответственного за переговоры с китайскими властями. Каких-либо попыток американской стороны установить серьёзный диалог с Китаем на уровне представителей не было.

Бывший сотрудник Белого дома в администрации Барака Обамы, отвечающий за связи с Китаем, Тайванем и Монголией, Райан Хасс в разговоре Politico подчеркнул, что Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге с Си Цзиньпином. Однако в Пекине препятствуют этому из-за угрозы репутационного ущерба для Си Цзиньпина в случае, если встреча превратится в очередной «спектакль», как было в конце февраля в Овальном кабинете во время полемики Трампа и Зеленского.

Экс-заместитель торгового представителя Соединённых Штатов Америки Венди Катлер акцентирует внимание на том, что есть множество каналов связи, от бизнес-сообщества до бывших чиновников, при помощи которых можно провести переговоры по тарифной политике между Вашингтоном и Пекином. Неофициальный статус переговорного процесса предоставляет возможность сделать диалог гибким и откровенным.

Ранее издание Bloomberg уже писало о том, что в Китае хотят, чтобы Вашингтон назначил ответственного за переговоры представителя. В то же время Дональд Трамп неоднократно говорил о своём желании решить вопрос с Пекином в ходе диалога с Си Цзиньпином. Представители Белого дома тоже говорили о том, что диалог на уровне глав государств - единственный способ завершить торговое противостояние.

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#сша #китай #дональд трамп #си цзиньпин
Источник: politico.com
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