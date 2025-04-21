Американский президент призвал их исправить многолетние ошибки в торговле на американском рынке, а для тех компаний, которые ищут простой путь - стоит задуматься о переезде в США.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором сообщил, что многие мировые лидеры и руководители крупных компаний обратились в Белый дом с просьбой освободить их от американских пошлин на импорт.

Трамп признал, что ему приятно видеть осознание миром всей серьёзности намерений Вашингтона в его тарифной политики. Тем не менее, он указал на необходимость исправления странами «ошибок злоупотребления в течение десятилетий», подчеркнув, что это будет нелегко. Речь идёт о восстановлении взаимовыгодной торговли, то есть снятия барьеров на импорт американских товаров с целью выравнивания торгового баланса между странами.

Те компании, которые ищут лёгкий путь, американский президент призывает задуматься о переносе производства в Соединённых Штатах Америки.

Ранее была новость о том, что Япония готова идти на серьёзные уступки перед Соединёнными Штатами Америки для заключения торгового соглашения. В Южной Корее также не желают сопротивляться американским тарифам, соглашаясь предпринять все запрашиваемые Вашингтоном меры, учитывая «исторический долг» страны перед Соединёнными Штатами Америки.